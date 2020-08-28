«Любовь к Солнечному растет каждый день», – жители района зовут на авторские прогулки с известными людьми (ФОТО, ВИДЕО)

«Приехали на экскурсию и влюбились», – с такими словами расходятся после прогулки по самому молодому району города екатеринбуржцы. В Солнечном продолжаются авторские экскурсии, которые устраивают местные жители совместно с урбанистами, фотографами, блогерами, танцовщиками. «Новый День» побывал на одной из прогулок и убедился: в Солнечном всегда – солнечно.

Проект «Увидишь Солнечный» был запущен в честь пятилетия самого молодого района Екатеринбурга: ровно 5 лет назад здесь, посреди поля, был сдан первый дом. Сейчас в Солнечном проживает уже 9 тысяч человек, и каждый из них готов подтвердить: несмотря на то, что район начинался с чистого поля, здесь все сделано в лучших традициях урбанистики. Просторные пешеходные зоны, велосипедные дорожки, красивейший парк с газонами, на которых можно лежать. Повсюду – цветники, и никакого мусора. А еще нет ощущения нависающих над головой многоэтажек, потому что самый высокий подъезд в районе – 16 этажей. Именно подъезд, а не дом – здесь в одном доме соседствуют подъезды разной этажности, отчего весь район выглядит еще привлекательнее.

Съемочная группа «Нового Дня» побывала в Солнечном на одной из авторских экскурсий, которую проводят местные жители. А заодно – на фото-квест от профессионального фотографа Константина Брусницына. Вместе с нами – еще около 20 человек из самых разных районов Екатеринбурга: из центра, с ЖБИ, Ботаники – каждый приехал присмотреться к Солнечному и, не исключено, подумать о переезде сюда.

«В 2014 году я выбирала квартиру и узнала, что застраивается новый район – тогда еще не было понятно, что здесь и как именно будет. Но мы решили рискнуть. И когда в 2015 году дом сдали, мы поняли – это мечта! Здесь такие замечательные дворы, с качелями, горками, каждый – особенный. Мы сразу влюбились, и любовь к Солнечному растет с каждым днем, – рассказала одна из ведущих экскурсии, жительница района Кристина Покровская. – За пять лет разросся не только Солнечный, но и наша семья. Мы тут сыграли свадьбу, родили двоих детей и сейчас купили квартиру уже побольше, ждем, когда она достроится».

Еще одна ведущая, Екатерина Тасакова, живет в Солнечном всего год. Девушка говорит, что сначала очень переживала, переезжая в новое место, думала, что никого здесь не знает и будет сложно. «Но здесь такие люди вежливые, здесь столько общения между соседями, в чате дома, что легко найти себе друзей, – рассказала Екатерина на прогулке. – Когда я только думала о покупке квартиры, объездила много районов Екатеринбурга. Но когда попала в Солнечный, не захотела отсюда уезжать».

Прогулка-экскурсия начинается с главной аллеи, которая объединяет весь район. Она будет разрастаться по мере застройки территории. Ведущие рассказывают, что Солнечный по задумке дизайнеров строится так, чтобы здесь не было четких линий, чтобы все было гармонично и сочеталось одно с другим. В районе есть свой замечательный парк, разделенный на зоны. В том месте, где играют дети, нельзя выгуливать собак – для этого есть специальная площадка, там же можно дрессировать своих питомцев. В другой части сквера – тихое место для прогулки с колясками, чтобы малышам не мешал спать шум. В противоположной части – площадка для воркаута. И все это – на газонах, которые регулярно стригутся.

Раньше многих останавливало от покупки жилья в Солнечном отсутствие образовательных учреждений. Но детский сад здесь работает с 2017 года, а 1 сентября откроется и новая школа – «Созвездие». Она примет более 1 100 детей.

«К нам когда приезжают, говорят, что тут все по-европейски. И школа тоже будет европейская. Я была там внутри и сама захотела вновь сесть за парту, – признается Кристина Покровская. – Там в коридорах не голые стены, а стоят пуфики, чтобы дети отдыхали, стоят столы и стулья для самостоятельной подготовки. Там актовый зал с амфитеатром и кинотеатром, есть скалодром и целых четыре спортзала».

После прогулки участники экскурсии попадают во двор одного из домов. Дворы здесь тоже особенные: они закрытые, и автомобили внутрь не пускают. Каждый двор стилизован и имеет собственную тематику. В одном, например, все сделано из дерева и натуральных материалов – гамаки, качели для детей и взрослых, скамейки, разные домики для детей. Дети здесь гуляют без взрослых, можно только приглядывать за ними из окна.

Здесь же, во дворе, стартует и второй этап прогулки – в нашем случае фото-квест. Фотограф Константин Брусницын проводит инструктаж: как сделать качественную фотографию, имея под рукой только телефон. Он рассказал много нового про свет, тень, экспозицию и многое другое. Участники получили задание: сделать фотографии в пяти локациях района по специальным инструкциям, полученным в мессенджере. Среди снимков выберут лучшие.

Прогулки в Солнечном

На других экскурсиях вместо фото-квеста будут тренировки, мастер-классы по танцам, общение с известным блогером, олимпийской чемпионкой Олесей Красномовец. Выбрать экскурсию на понравившуюся тему можно на сайте увидимсявсолнечном.рф. Количество мест ограничено и разбирают их довольно быстро – такие прогулки оказались популярны у екатеринбуржцев. Кстати, для участников экскурсии устроили трансфер от площади 1905 года и «Дирижабля». Дорога до Солнечного от центра города занимает около получаса.

Для справки. Первые дома в Солнечном были сданы в 2015 году, сейчас в районе проживает 9 тысяч человек. Район строится на площади 362 гектара в границах улицы 2-я Новосибирская и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), и в ближайшие десять лет здесь будет введено в строй около 1,5 миллиона квадратных метров жилья для 85 тысяч жителей. Здесь будет свой образовательный комплекс. Транспортную доступность района планируют улучшить: в ближайшие годы будут расширены дороги, ведущие в Солнечный, начнется строительство трамвайной линии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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