В Свердловской области организуют телемедицину через почтальонов

В Свердловской области запустят проект по телемедицине через «Почту России». Как сообщила сегодня на пресс-конференции замминистра здравоохранения Ирена Базите, пилотным выбран Белоярский район. Выглядеть это будет так: медики сообщат «Почте» о необходимости консультации и передадут планшет, почтальон доставит планшет пациенту, настроит для работы, выйдет из помещения, после консультации планшет вернется через почтальона в медорганизацию. Еще один вариант связи «врач-пациент», который будут развивать, – с помощью видеотерминалов. 18 таких удаленных средств связи с медиками поставят в больницах, в специально организованных для этого кабинетах. За минувшие полгода на 20% выросло число обращений с помощью телемедицины, было проведено почти 22 тысячи консультаций. Чаще всего пациенты консультировались по сердечно-сосудистым заболеваниям, эндокринным и неврологическим, серьезно выросло число обращений в НИИ ОММ – в основном из-за пандемии, лично явиться к медикам нуждающиеся не могли.

Отметим, связаться с врачом для консультации пациенты могут и с помощью личного сотового через «Госуслуги». Но в любом случае речь идет только о вторичном приеме. То есть обратиться к врачу со своей проблемой можно, только уже побывав на приеме и только если врач решит, что для повторного приема возможна телеконсультация.

Кроме того, продолжит развиваться тот раздел телемедицины, когда между собой консультируются медики. До конца года все бригады скорой помощи получат планшеты в рамках этой программы. Также в 2020 году к телемедицине подключат все акушерские и гинекологические кабинеты в регионе и 94 ФАПа. В планах на следующий год – подключение школьных и дошкольных медкабинетов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник регионального Медицинского информационно-аналитического центра Татьяна Трофимова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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