В Свердловской области в пять раз вырос спрос на умные часы

С начала июня 2020 года в Свердловской области в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на умные часы. Такие данные получили аналитики «МегаФона», изучив интересы жителей Среднего Урала – посетителей салонов связи. С приближением нового учебного года самой актуальной покупкой стали умные часы для детей.

«Это действительно полезный гаджет, который может дать родителям, особенно тем, кто отправляет ребенка в первый класс, спокойствие. Он поможет отслеживать местоположение сына или дочки на карте с точностью до нескольких метров, совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг с функцией аудиомониторинга, видеть фотографии, сделанные с помощью часов и многое другое», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «МегаФона».

В комплектацию устройств может входить кнопка SOS для вызова помощи и возможность установить границы «безопасной зоны» – если ребенок покинул ее, например, убежал далеко от дома, часы оповестят об этом. Сейчас некоторые устройства можно купить со значительной скидкой.

Сохраняется также тенденция на приобретение гаджетов для спорта – продажи фитнес-браслетов выросли на 37% с начала июня этого года. Свердловчане стали активнее покупать смартфоны, среди которых лидируют устройства Xiaomi и Samsung. За товары жители региона предпочитают расплачиваться сразу: снизилось число операций, оформленных в кредит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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