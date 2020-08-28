Прокуратура проверяет работодателя, к которому пришел сотрудник с гранатой

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку компании, в офис которой пришел сотрудник с муляжом гранаты.

Поводом для проверки стала публикация в СМИ, где говорилось, что мужчине не выплатили зарплату. Это житель Московской области, который с февраля работал в Москве на индивидуального предпринимателя, офис которого находится в Екатеринбурге. На него оформили договор подряда, но деньги мужчина так и не получил. Потому он решил из Москвы приехать в Екатеринбург и разобраться лично, а в качестве «аргумента» он использовал муляж гранаты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, индивидуальный предприниматель наличие трудовых отношений отрицает.

«В рамках проверки прокуратурой района будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав работников организации», – добавили в надзорном органе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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