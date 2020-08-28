Молодой Бутусов, скромный Россель и первые метростроевцы – в Екатеринбурге открылась выставка об истории строительства подземки (ФОТО)

В вестибюле станции метро «Площадь 1905» года открылась выставка, посвященная 40-летию с момента начала строительства подземки в Екатеринбурге. По черно-белым снимкам и архивным документам можно проследить вехи громадной стройки 80-90-х годов, которая вошла в историю Свердловской области.

«Экспозиция – это наша дань признательности и уважения людям, которые вложили свое сердце и душу в строительство метрополитена. Среди них – представители областной и городской власти, проектировщики и непосредственно сами строители», – отметил директор метро Андрей Панаиотиди.

Например, на одной из фотографий можно увидеть молодого Вячеслава Бутусова. Будущая рок-звезда после окончания архитектурного института занимался разработкой интерьеров станций «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш». На другом снимке запечатлены президент Борис Ельцин и губернатор Эдуард Россель в толпе горожан – тогда политики осматривали станцию «Площадь 1905 года».

«Главной трудностью в то время было отсутствие опыта у первых строителей. Коллектив набирался буквально с миру по нитке. Начинала строительство команда из Горького, затем она обросла шахтерами, геологами, начали приезжать люди с области. У нас в городе непростая геология: есть и крепкие скальные породы, и слабые пластичные глины. Кроме того, метростроевцы работали во время глобальных потрясений – начали строить в СССР, а закончили в другой стране. У нас были всякие проблемы, и забастовки, и голодовки рабочих. Были поражения и победы на производстве. Но результат этого труда можно увидеть прямо сейчас», – рассказал бывший директор «Метрострой-ПТС» Юрий Дозорец.

Андрей Панаиотиди отметил, что во второй части выставки (она появится позднее) будут представлены цветные фотографии, которые рассказывают о строительстве екатеринбургского метрополитена в 2000-е годы, когда были введены в эксплуатацию станции «Геологическая», «Ботаническая» и «Чкаловская».

На вопрос, почему в Екатеринбурге не продолжают строить метро, директор вздохнул: «Главный вопрос – в финансировании. Он стоял и во времена СССР, и сейчас. Сегодня в «Уралгиптротранс» ведутся проектные работы над второй веткой, разрабатывается обоснование экономической эффективности капиталовложений. Потому что мы хотим зайти на федеральные деньги, и для этого нужны обоснования».

Юрий Дозорец отметил, что чем дальше откладывается строительство метро, тем будет сложнее собрать специалистов. Он подчеркнул, что в России ни один вуз не готовит метростроевцев. В Екатеринбурге подготовка рабочих проходила в учебном пункте «Метростроя». Все, кто занимался екатеринбургским метро в нулевые годы, сейчас работают в Москве. Вернуть этих специалистов будет непросто, признал Дозорец.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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