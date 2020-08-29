В Свердловской области 116 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено еще 116 случаев заболевания Соvid-19. От коронавируса скончались 7 человек.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 448 летальных случаев с начала пандемии.

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Свердловская область, Владислав Тринько

Свердловская область. Другие новости 29.08.20

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