В Екатеринбурге в ДТП пострадала 7-месячная девочка (ФОТО)

В Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Мичурина накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадала 7-месячная девочка.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Хонды» во время поворота не пропустил автомобиль «Шкода Рапид». В последней иномарке на заднем сиденье находился младенец в автольльке.

«С места происшествия пострадавшая была доставлена в детское лечебное учреждение, медиками которого диагностирован ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи девочка отправлена домой под наблюдение родителей», – сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинспекторам водитель «Хонды» сообщил, что его ослепило солнце, из-за чего он не заметил автомобиль.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины происшествия.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 29.08.20

В Свердловской области 116 новых случаев заболевания коронавирусом. / Закрытие центра туристических бронирований «Клео тур» может нанести ущерб в 100-200 млн рублей. / Сегодня православные отмечают день Спаса Нерукотворного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»