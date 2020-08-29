В Екатеринбурге в ДТП пострадала 7-месячная девочка (ФОТО)

В Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Мичурина накануне вечером случилось ДТП, в котором пострадала 7-месячная девочка.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Хонды» во время поворота не пропустил автомобиль «Шкода Рапид». В последней иномарке на заднем сиденье находился младенец в автольльке.
«С места происшествия пострадавшая была доставлена в детское лечебное учреждение, медиками которого диагностирован ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи девочка отправлена домой под наблюдение родителей», – сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Госавтоинспекторам водитель «Хонды» сообщил, что его ослепило солнце, из-за чего он не заметил автомобиль.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины происшествия.
Екатеринбург, Владислав Тринько
Екатеринбург. Другие новости 29.08.20
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