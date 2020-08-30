На Уралмаше произошло ДТП с тремя пострадавшими

Накануне вечером на Уралмаше произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

По данным отдела пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, инцидент случился возле дома на улице Коммунистической, 101.

По предварительным данным, водитель «Рено Симбол» на пересечении улиц Бакинских Комиссаров – Коммунистическая при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «БМВ 525», который двигался по встречной в прямом направлении. В результате иномарки столкнулись.

«В ДТП пострадали три человека и были госпитализированы в 23-ю ГКБ: 36-летний водитель и 33-летняя женщина-пассажир автомашины «Рено Симбол» – с ушибами, 24-летняя женщина-пассажир автомашины «БМВ 525» с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени», – сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 29.08.20

«Армия-2020», подготовка к учебному году и очередные послабления режима – итоги недели «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге в ДТП пострадала 7-месячная девочка (ФОТО). / В Свердловской области 116 новых случаев заболевания коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»