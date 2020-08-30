В Свердловской области 120 новых случаев заболевания Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 120 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 64 из них – среди жителей Екатеринбурга. О летальных случаях оперштаб не сообщает.

«Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, 85 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 158. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – добавляют в оперштабе.

Всего в регионе было зафиксировано 25196 случаев новой коронавирусной инфекции.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 30.08.20

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