На ЖБИ 70-летний водитель сбил подростка на «зебре» (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП в микрорайоне ЖБИ, в котором пострадал 14-летний мальчик.

Авария произошла вчера вечером около 20:30 рядом с магазином «Мегамарт» на улице Высоцкого, 12. «Фольксваген Поло», заворачивая на улицу Сыромолотова, наехал на подростка, переходившего пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. В результате удара мальчик получил черепно-мозговую травму и перелом носа, он был госпитализирован.

«Предварительно установлено, что ребенок в момент дорожно-транспортного происшествия находился с мамой», – отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Дорожные полицейские установили, что за рулем «Фольксваген Поло» был 70-летний мужчина, его водительский стаж составляет 11 лет. С его слов, приближаясь к «зебре», он обратил внимание, что все пешеходы стоят, и решил продолжить движение.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга обращает внимание водителей, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, быть предельно внимательным и готовым в любой момент к торможению. Родителям настоятельно советуем проговорить с детьми о том, что перед переходом необходимо убедиться в безопасности, во время перехода смотреть по сторонам, контролируя ситуацию на проезжей части», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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