В Свердловской области – 119 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 119 новых случаев заболевания Covid-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+60), Артинского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 315.

Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимации, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 58 человек. Общее число выписанных достигло 19 969.

Зарегистрировано два случая смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 450.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

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