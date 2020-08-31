В Свердловской области превышен эпидпорог по ОРВИ

За последнюю неделю августа в Свердловской области зарегистрировано 13,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ (случаев гриппа не зарегистрировано). Показатель заболеваемости составил 32,6 на 10 тысяч населения, что на 3% превышает уровень эпидпорога. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 7 тысяч случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 45,9 на 10 тыс. населения, эпидемический порог по совокупному населению превышен на 5%.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Роспотребнадзора, в связи с возвращением детей в организованные коллективы риски подъема заболеваемости в следующие недели возрастают. Поэтому с 1 сентября начинается оперативный мониторинг за закрытием образовательных учреждений из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, за неделю в регионе зарегистрировано 822 случая с предварительным диагнозом «пневмония», показатель заболеваемости составил 19,7 на 100 тыс. населения, что ниже на 7% уровня прошлой недели. Госпитализировано 84% заболевших. Доля среднетяжелых форм пневмонии – 85% в структуре заболеваемости. 97% в возрастной структуре заболеваемости занимает взрослое население.

В 9 муниципалитетах среднеобластной показатель заболеваемости внебольничными пневмониями превышен в два раза и более. Это ГО Староуткинск, Таборинский МР, ГО Краснотурьинск, Волчанский ГО, ГО Рефтинский, ГО ЗАТО Свободный, Полевской ГО, Североуральский ГО, ГО Нижний Тагил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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