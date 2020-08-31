Собачник, ударивший ножом прохожего за вопрос об экскрементах, отправится в колонию на три года

Житель Екатеринбурга приговорен к 3 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине, которого ударил ножом в бок. Причиной конфликта стал вопрос о том, убирает ли он за своей собакой.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел вечером 25 января 2020 года. Екатеринбуржец Владимир Тагильцев с женой выгуливали собаку. Возле дома № 34 на улице Восточной другой горожанин подкачивал колеса своей машины. Он спросил у Тагильцева, убирает ли тот отходы жизнедеятельности за своей собакой. На что Тагильцев отреагировал резко, обматерил оппонента и замахнулся на него предметом, похожим на нож. Потерпевший испугался, брызнул в него из газового баллончика и тут же побежал домой. Когда он забежал в квартиру, то услышал, что на его машине сработала сигнализация. Испугавшись теперь уже за автомобиль, он вернулся во двор.

Выйдя из дома, он обратил внимание, что от его машины отходит женщина, которая была с Тагильцевым. Потерпевший хотел спросить ее о возможном повреждении автомобиля, но женщина резко схватила его за обе руки и стала удерживать. В этот момент подбежал Тагильцев и ударил его ножом в правый бок в область ребер. Мужчину с колото-резаным ранением госпитализировали.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Тагильцеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Исковое заявление потерпевшего удовлетворено частично, суд взыскал в его пользу с подсудимого свыше 190 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба, утраченного заработка, компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

Работающие пенсионеры завтра выйдут с самоизоляции. / Абитуриенты колледжей выбирали строительные специальности, туризм и сервис. / В Свердловской области превышен эпидпорог по ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»