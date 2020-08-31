Каждый третий заболевший коронавирусом в УрФО – из Свердловской области (ИНФОГРАФИКА)

С начала пандемии к концу августа число заболевших коронавирусом в УрФО выросло более чем в тысячу раз: на начало апреля было выявлено 69 случаев, теперь их уже 82 769.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, самый большой процент заболевших среди уральских регионов – в Свердловской области. На 1 апреля там было 48% выявленных случаев заболевания коронавирусом. К 31 августа регион остался на первом месте – 31%. Отметим, это самый большой регион в УрФО, численность жителей которого чуть более трети от всего населения федерального округа.

Вторым по распространенности стал ХМАО – на 1 апреля было выявлено 12% от общего числа заболевших по Уралу, а к 31 августа – 24%.

В Челябинской области, второй по численности, за это время процент заболевших упал с 30% до 17%.

К 31 августа 16 % всех заболевших уральцев живут в ЯНАО, на 1 апреля там не было ни одного случая.

Тюменской области на 1 апреля было выявлено 9% заболевших от общего числа по Уралу, к 31 августа показатель не изменился.

В Курганской области на 1 апреля в регионах Урала было выявлено 2,5% заболевших от общего числа по России. К 31 августа показатель составил 8%. Курганская область, отметим, входит в десятку регионов страны с наименьшим количеством заболевших, их всего 2 981.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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