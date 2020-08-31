Офтальмолог заплатит провинциальной больнице 190 тысяч за отказ в ней работать

Серовская городская больница оплатила обучение молодого врача в ординатуре в обмен на обязательство прийти к ним работать, но после окончания учебы он передумал, а деньги не вернул. Больница подала в суд.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, в апреле 2018 года между ГБУЗ СО «Серовская городская больница» и будущим врачом был заключен договор, согласно которому молодой человек должен был пройти в УГМУ ординатуру по специальности «Офтальмология». Лечебное учреждение полностью оплатило учебу в ординатуре в размере 187 290 рублей, а студент после получения диплома обязан был отработать в Серовской городской больнице как минимум 5 лет. Однако после окончания учебы врач уведомил руководство больницы, что не собирается в ней работать. При этом затраты он не возместил.

ГАУЗ СО «Серовская городская больница» обратилось в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании с молодого человека расходов на оплату обучения в размере 187 290 рублей и госпошлины – 4 946 рублей. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Однако ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, он не нарушал прав истца и пытался урегулировать спор в досудебном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, полностью согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила принятое по делу решение без изменений. Врачу предстоит выплатить несостоявшемуся работодателю 192 236 рублей.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 31.08.20

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