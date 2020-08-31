Куйвашев указом оставил пенсионеров ещё неделю сидеть дома

Губернатор Евгений Куйвашев продлил самоизоляцию для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

В документе говорится, что на этот раз срок изоляции для этих категорий продлен до 7 сентября. Кроме того, в Свердловской области продолжает действовать ряд ограничений, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В их числе – обязательное ношение масок в закрытых помещениях, социальное дистанцирование, дезинфекция.

Напомним, в пятницу, 28 августа, губернатор отменил существенное число ограничений: разрешил работать на полную мощность детским садам и школам, а также открыть театры и кинотеатры с 9 сентября (с неполной загрузкой). О продлении самоизоляции для пожилых людей в том указе ничего не говорилось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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