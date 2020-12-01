Автобус проехал остановку и увез ребенка в сады. Диспетчеру сделали замечание

В Екатеринбурге автобус маршрута 054 проигнорировал остановку, на которой нужно было выйти 9-летней девочке, и высадил ребенка в безлюдном месте возле садов. Школьница была единственной, кому нужно было выходить на остановке «Дом культуры» в Совхозном, она стояла у двери, но кондуктор почему-то не обратила на это внимание, а водитель не посчитал нужным остановиться на остановке. Он открыл двери только в районе садов, когда его попросил другой пассажир.

Это произошло 11 октября, сегодня, спустя полтора месяца, прокуратура отчиталась о завершении проверки. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, перевозку осуществляла компания ООО «Декар-Бас». И решено было наказать диспетчера, ответственного за работу автобусов на линии – ему объявили замечание. С кондукторами и водителями компании провели беседу о необходимости останавливаться для посадки и высадки пассажиров там, где это предписано маршрутом, добавили в прокуратуре.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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