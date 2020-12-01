В Красноуральске из-за аварии на газопроводе мерзнут 400 человек

В Красноуральске нарушена работа котельной на улице Дзержинского, 37, которая обслуживает 26 частных и 26 многоквартирных домов с населением 400 человек (из них 102 – дети), социальное учреждение «Надежда», школу и детский сад.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что причина – в том, что накануне вечером грузовой автомобиль повредил газопровод. Возгорание быстро потушили, но работа котельной была нарушена. Сначала планировалось, что газоснабжение полностью восстановят к 8 часам утра 1 декабря, но теперь срок ремонта продлили.

В администрации Красноуральска сообщают, что границы аварии на газопроводе установлены. «Котельная «Красногвардейская» остается на циркуляции. Просим жителей не производить отбор и слив воды из системы отопления самовольно. До 12:00 запланирован подомовой обход специалистами. Окончание работ планируется до 16:00», – говорится в объявлении на сайте администрации.

Добавим, что сегодня в Красноуральске около -16 ºC.

Красноуральск, Елена Владимирова

Красноуральск. Другие новости 01.12.20

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