В Сысерти женщина выжила после девяти выстрелов в голову

В Сысерти вынесли приговор мужчине, в июле 2019 года выстрелившему в голову женщины девять раз. Она выжила, поэтому судили злоумышленника по статье «Покушение на убийство».

В пресс-службе облпрокуратуры «Новому Дню» рассказали, что подсудимый Антон Хлопов и потерпевшая были давними знакомыми, мужчина несколько раз продавал машины женщины, но задолжал ей. Последний автомобиль знакомой он так и не продал, деньги не отдал, о чем потерпевшая и напомнила.

После этого в безлюдном месте Хлопов, как уточнили в прокуратуре, выстрелил женщине из травматического пистолета «не менее девяти раз в голову, не менее двух раз в область левого предплечья и не менее одного раза в область правого плеча». Преступник решил, что этого будет достаточно, чтобы жертва скончалась на месте, но она выжила.

«После выстрелов она потеряла сознание, когда очнулась, вышла из машины и поняла, что находится в незнакомом месте в глухом лесу. Пройдя через поле пешком, женщина увидела трактор и рядом с ним двух мужчин, у которых и попросила помощи. Необходимо отметить, что при осмотре в приемном покое больницы врач пояснил, что травма головы (огнестрельные ранения) была ей причинена примерно 3-5 суток назад», – добавили в облпрокуратуре.

Сысертский районный суд назначил Антону Хлопову наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также в счет возмещения морального вреда с осужденного суд взыскал 500 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

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