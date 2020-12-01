«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 16 декабря возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Самолеты в Дубай будут летать один раз в неделю. Поскольку прямые международные перелеты из аэропорта Кольцово до сих пор под запретом, авиалайнеры будут делать стыковку в Уфе, где пассажиры смогут пройти таможенные и пограничные формальности.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщают, что билеты в Дубай уже в продаже. Стоимость перелета по тарифу «Промо» в одну сторону составит от 19 380 рублей, а туда-обратно – от 33 480 рублей.

Напомним, Россия частично открыла международное авиасообщение с 10 августа из нескольких городов, Екатеринбург в их число не входит. Узнать о действующих ограничениях на путешествия в другие страны можно на сайте авиакомпании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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