В Екатеринбурге ищут пропавшего 19-летнего парня

В Екатеринбурге ищут 19-летнего Александра Бутова, который пропал 27 ноября. По информации поисковиков, он намеревался отправиться в Ревду, но исчез, с тех пор его никто не видел. «Ссор перед этим ни с кем не было», – сообщает отряд «Лиза Алерт».

По их данным, молодой человек должен был уехать в Ревду от остановки у ТРЦ «Мега». Рост пропавшего 181 см, телосложение: нормальное, глаза голубые, волосы светло-русые. В день пропажи на нем была темно-зеленая куртка, черные джинсы, черные ботинки, черная вязаная шапка и рюкзак. Молодой человек носит очки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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