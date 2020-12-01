В Свердловской области, по официальной статистике, падает заболеваемость коронавирусом

В Свердловской области после коронавирусных рекордов прошлой недели, по официальной статистике, заболеваемость пошла вниз. За последние сутки зарегистрировано 367 новых случаев, регион опустился на 7-е место по России.

С начала пандемии заболели 46 693 человека. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, скончались за день 10 человек, таким образом умерло уже 1037 человек. Выздоровели за сутки 370 человек.

С середины прошлой недели в области регистрировалось рекордное количество случаев коронавируса в день, максимум был в пятницу, 27 ноября, – 399 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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