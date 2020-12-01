В Свердловской области объявили первую степень опасности по загрязнению воздуха

До пятницы на всей территории Свердловской области метеорологи ожидают повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом рассказали в областном Гидрометцентре.

«С 20 часов 30 ноября до 20 часов 4 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в Свердловском Гидрометцентре.

Екатеринбург, Анна Темрук

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