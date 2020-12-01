Туристические поезда, дополнительные маршруты и «Ласточка на Урале» – что предлагает РЖД в новогодние праздники

В новогодние праздники Свердловская железная дорога планирует увеличить число дополнительных поездов дальнего следования, которые будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе РЖД, пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января. «Дополнительные поезда запланированы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону – в Имеретинский курорт и Кисловодск, – рассказали в пресс-службе. – В рамках акции «Ласточка на Урале» до 25 декабря можно приобрести билеты от 395 рублей в скорые дневные поезда «Ласточка» по маршрутам: Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Курган».

В пресс-службе также отметили, что помимо дополнительных рейсов по наиболее популярным маршрутам зимнего отдыха будут курсировать специальные и туристические поезда. Так, любители активного отдыха смогут воспользоваться маршрутами: «Горнолыжный экспресс» Москва – Апатиты, «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону – Роза Хутор или «Ласточкой» Ростов-на-Дону – Краснодар – Роза Хутор.

Помимо этого планируется назначить 10 специальных поездов для детских экскурсий, которые отправятся из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска и Санкт-Петербурга в направлении Котласа и Великого Устюга.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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