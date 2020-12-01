В Екатеринбурге сокращают расходы на участковых полиции

В гордуме Екатеринбурга началось рассмотрение проекта городского бюджета на 2021 год в постоянных комиссиях. Сегодня плановые расходы по разделу «Национальная безопасность» утвердила профильная комиссия под председательством Сергея Воронина, передает корреспондент РИА «Новый День».

Общее городское финансирование на правоохранительную деятельность в следующем году сокращается на 10,2% и составит 150,5 миллиона рублей. Как пояснила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева, это связано с предоставлением областных субсидий на ремонт помещений для участковых полиции. В 2020 году регион дал на эти цели 13,8 миллиона рублей, в 2021 году поступлений не ожидается. Пока в проекте городского бюджета заложено 18,3 миллиона рублей на ремонт участковых пунктов полиции и еще 3,8 миллиона – на приобретение новых помещений в активно застраивающихся районах.

Также городские власти собираются потратить 3,8 миллиона рублей на совершенствование системы видеонаблюдения, 3,6 миллиона рублей – на создание народных дружин для патрулирования улиц, и еще 500 тысяч рублей – на взаимодействие с военными в деле патриотического воспитания граждан. В целом на обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма запланированы траты в размере 33,9 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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