В Свердловской области не хватает водителей автобусов. Транспортники просят поменять схему оплаты

В Свердловской области в пандемию не получилось серьезно увеличить число автобусов, в том числе на междугородних перевозках. «Автобусы есть, водителей нет. Мы за последние 10 лет просто потеряли водителей. Что будет завтра? Автобусы будут стоять у забора», – объяснил на заседании комитета СОСПП заместитель директора Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области, исполнительный директор Северного автовокзала Екатеринбурга Александр Васильев.

Причина, по его словам, в уровне зарплат. Практически по всем видам перевозок тарифы регулирует РЭК, и если водитель в этом году получает 25 тысяч рублей, то на следующий год нельзя заложить более 25 тысяч его зарплаты без увеличения тарифа. А там, где нет регулирования тарифа, перевозчики не могут повышать зарплаты из-за конкуренции, в том числе со стороны нелегального сектора. Если же тарифы поднять – то люди перестанут ездить.

Васильев предложил подготовить обращение в органы власти и предложить поменять модель организации перевозок – перейти на брутто-контракты. Такая модель предполагает, что плата за проезд поступает к единому оператору, а потом перераспределяется между транспортными компаниями. И транспортники получают деньги не за число перевезенных пассажиров, а за километры пробега.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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