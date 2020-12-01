Екатеринбуржцы не смотрят новогодние «голубые огоньки»

Екатеринбург не попал в топ-20 городов России, жители которых смотрят выступления звезд эстрады по телевизору в новогоднюю ночь. Это следует из соцопроса, который провел Zoom Market. Оказалось, что «голубые огоньки» смотрят 56% россиян. Популярнее всего такие программы у жителей Саратова, Иваново, Перми, Саранска и Читы. Во второй пятерке Воронеж, Омск, Уфа, Челябинск и Брянск. В топ-15 также попали Белгород, Нижний Новгород, Тамбов, Ростов-на-Дону и Красноярск. Первую двадцатку городов, где смотрят новогодние «голубые огоньки», замыкают Владивосток, Самара, Волгоград, Симферополь и Казань.

Еще пять городов, жители которых принимали участие в опросе, это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Москва. При этом 86% опрошенных все же смотрят телевизор в новогоднюю ночь, но большинство из них – 97% – слушают обращение президента, 39% – художественные фильмы и еще 5% прочие развлекательные программы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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