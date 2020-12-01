Свердловская область теряет рынок грузоперевозок из-за отсутствия автодромов

На Среднем Урале не хватает профессиональных водителей грузовиков с прицепами, которые могли бы управлять современной техникой. Проблему сегодня на заседании комитета СОСПП по транспорту и логистике поднял руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по УрФО Александр Салаутин.

«На сегодняшний день учебных организаций, которые готовили бы профессионалов-водителей на профессиональной технике современного экологического класса, практически нет. Профучилища не в состоянии развивать [автопарк], потому что требуются большие затраты на технику. Водители после обучения на КамАЗах и «Уралах» не могут садиться и нормально использовать современную технику. Подпитки из увольняющихся из Вооруженных сил нет», – пожаловался он.

«Мы теряем отрасль, на трассах автопоезда ездят с иностранными номерами. Нас санкциями вытеснили с зарубежного рынка, а сейчас и внутри рынка вытесняют, потому что мы неконкурентоспособны. И причина не в финансах, а из-за кадрового голода», – заявил в свою очередь вице-президент СОСПП Сергей Мазуркевич.

Директор департамента профобразования минобразования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шавалиев отметил, что в Екатеринбурге есть парк грузовиков и прицепов, но нет автодрома. По его словам, подходящий участок есть на Широкой Речке, на улице Удельной, но создание автодрома должен профинансировать бизнес. «Мы обращались к губернатору, прошло несколько лет, сколько он может тянуть этот вопрос?" – поинтересовался Салаутин.

По словам Мазуркевича, вопрос с кадровым голодом стоял и 10 лет назад. «Квалифицированный водитель – это еще и программа создания рабочих мест, может, посмотреть, как это включить в нацпрограмму и финансирование через нацпроект?" – поинтересовался президент НО «Уральская логистическая ассоциация» Николай Тушин. Это предложение Мазуркевич пообещал направить в Госдуму.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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