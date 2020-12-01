Военные проводят дезинфекцию в школах Свердловской области

В Свердловской области военные проводят дезинфекцию в школах региона, где прежде был зарегистрированы случаи коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, военнослужащие отдельной бригады радиационной защиты обработки помещения уже в 70 школах.

«К специальной обработке из состава подразделений РХБЗ привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями. Военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров, спортивных и актовых залов, а также гардеробных и холлов образовательных учреждений. Кроме того, специалисты РХБ ЦВО, привлекаемые к обеззараживанию образовательных учреждений, обеспечены средствами защиты кожи и органов дыхания», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Там подчеркнули, что некоторые из военнослужащих получали опыт по санобработке помещений от коронавируса во время командировок в Италию и Сербию в составе сводного отряда минобороны РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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