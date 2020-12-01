Роспотребнадзор нашел нарушения в столовых ста свердловских школ

С начала учебного года областной Роспотребнадзор проверил качество и организацию питания в 198 школах Свердловской области и почти в трети нашел нарушения.

В пресс-службе ведомства «Новому Дню» рассказали, что по результатам проверки более чем в сорока школах (22% объектов) выявлены нарушения при организации завтраков и обедов, практически в шестидесяти (29% объектов) – у операторов питания.

Там отметили, что основными нарушениями были несоблюдение условий хранений продуктов, неправильное ведение журнала бракеража готовых блюд, несоответствие нормам показателей качества блюд по данным лабораторных исследований. Помимо этого, нарушался санэпидрежим в пищеблоке, не выполнялись санитарно-эпидемиологические требования при допуске персонала пищеблоков к работе.

«За выявленные нарушения составлено 26 протоколов об административном правонарушении, наложено 10 штрафов. По итогам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений», – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Анна Темрук

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