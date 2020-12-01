Жуткое ДТП на Россельбане из-за «лысой» резины: двое мертвы, пятеро в больнице

Страшная авария произошла сегодня днем на Кольцовском тракте. Около 15:00 водитель Volkswagen Polo, не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии два пассажира – женщина и девочка – погибли на месте, еще пять человек получили травмы, среди пострадавших также есть ребенок, они госпитализированы, сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Госавтоинспекции рассказали, что сейчас устанавливают обстоятельства ДТП, а также личности пострадавших и погибших. Уже известно, что на автомобиле была установлена зимняя резина, негодная для эксплуатации в зимних условиях, она была сильно изношена. На место выехали руководители областной и городской автоинспекций.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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