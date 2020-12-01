Управляющая компания хочет взыскать с Ельцин-центра 15,5 млн рублей долга

Управляющая компания, которая занимается техническим обслуживанием помещений Ельцин-центра, пытается взыскать с одного из собственников 15,5 миллиона рублей за ранее оказанные работы. Якобы из-за падения доходов в связи с пандемией собственник попросил снизить стоимость услуг на 90%, а после отказа вообще прекратил платить.

Информация о принятии искового заявления от ООО «Управляющая компания «Центр» есть в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Сумма исковых требований к ООО «Агора-центр», которое имеет долю в праве собственности на здание Ельцин-центра, составляет 15,54 миллиона рублей. Первое заседание назначено на 21 декабря.

Как рассказал газете «КоммерсантЪ» юрист, представляющий интересы управляющей компании, деньги ЕЦ хочет взыскать по договорам за уже выполненные работы по обслуживанию инженерной инфраструктуры, техобслуживанию систем электроснабжения и так далее. По словам юриста, ранее представители «Агора-центр» (не является единственным собственником здания, также доля есть у Фонда им. Ельцина, – прим. ред.) просили снизить стоимость услуг по договору с УК «Центр» на 90% из-за снижения доходов в пандемию. Но управляющая компания отказалась, поскольку ее расходы не сокращались. Второй собственник (Фонд им. Б. Н. Ельцина) все деньги управляющей компании выплатил.

В пресс-службе Ельцин-центра газете сообщили, что «спор касается двух хозяйствующих субъектов» и от комментариев отказались. «Новому Дню» не удалось оперативно связаться с пресс-службой центра.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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