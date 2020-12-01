Льготники остаются без лекарств – на севере области болеют фармацевты (ВИДЕО)

На севере Свердловской области сложилась непростая ситуация с выдачей лекарств по льготным рецептам. В городе Североуральске есть лишь одна аптека, где жители всего округа, в том числе окрестных поселков, могут получить льготные препараты. Однако, как сообщает газета «Наше слово», почти все сотрудники фармации заболели, единственный провизор недавно вышел с больничного. «В последнее время получение важных лекарств превратилось в настоящее приключение. Как выразились посетители, это издевательство, игра на выживание. То дверь закрыта, то «пойди туда, не знамо куда», по нескольку дней и часов приходится отстаивать в очереди (где уж тут социальное дистанцирование), и это еще не факт, что нужное вам лекарство будет в наличии. А причина тому – пандемия, сотрудники заболели, работать некому», – сообщает издание.

Льготники не могут получить лекарства – в аптеке некому работать

Одного фармацевта «выписали» из Екатеринбурга, но проблемы с очередями это не решает, у аптеки скапливается большое число льготников, которым нужно получить лекарства, и не все успевают это сделать, даже отстояв весь день. «Весь механизм работы цифровой. Отпуск препарата регистрируется в системе, и рецепт получает статус «обслужен». Такое оформление обязательно для льготных категорий граждан. Лекарства бесплатные, поэтому и отчетность строжайшая. Каждого минут двадцать обслуживают», – пишет газета.

Некоторые люди, не дождавшись своей очереди, уходят, чтобы вернуться завтра, некоторые узнают, что льготного лекарства нет в наличии и вынуждены приобретать его за свой счет. «Новый День» обратился в оперативный штаб Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию. «В Североуральске действительно возникала временная задержка с выдачей лекарств, но причины ее появления устранены к настоящему моменту, все, кому было положено, лекарства получили. Очереди нет», – сказали там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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