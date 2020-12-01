В Екатеринбурге на вызовы к коронавирусным больным начали отправлять сестер милосердия

В Екатеринбурге нехватку медперсонала начали восполнять с помощью РПЦ. «К нам, сестрам милосердия, обратилась клиника «Ситидок» с просьбой помочь им в это непростое время. Медицинского персонала катастрофически не хватает практически во всех больницах. Многие болеют, некоторые сменили место работы. Не хватает процедурных сестер, сестер по уходу, сотрудников, которые выезжали бы на адреса для забора тестов на ковид. Мы рассмотрели все предложенные вакансии и решили начать с забора тестов, так как для этого вполне хватает нашей квалификации», – рассказала руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Татьяна Ананьина.

Сестра милосердия Татяна Ананьина

Сестры милосердия прошли обучение в Свердловском областном медицинском колледже, имеют квалификацию «Младшая медицинская сестра по уходу». На первый вызов отправились пять женщин вместе с медиками – брали кровь у сотрудников предприятия, где тестирование должны проводить по требованию Роспотребнадзора. После первого опыта сотрудницы РПЦ выезжали уже самостоятельно.

Сестра милосердия Елена Малиновская

«В Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии отмечают, что принять участие в тестировании могут не только сестры милосердия, но и добровольцы. Обучение проводят специалисты клиники. По всем вопросам нужно обращаться в Службу милосердия по телефону: +7 (343) 200-07-04», – добавили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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