«Игры с мишурой»: чем опасны для питомцев новогодние украшения

С наступлением новогодних праздников в квартирах появляются нарядные елки, к которым домашние питомцы проявляют повышенный интерес. Особенно их внимание привлекают яркая блестящая мишура и дождик. «Новый День» пообщался с ветеринарным врачом и выяснил, чем элементы новогоднего декора опасны для домашних питомцев.

Как рассказал «Новому Дню» ветеринарный врач Егор Сбитнев, кошки чаще, чем собаки, съедают новогодние украшения. «В целом, мы обычно с начала декабря уже начинаем рекомендовать владельцам животных избегать применения мишуры и дождика, особенно тем, у кого есть животные до 3 лет. В этом возрасте они наиболее активны и чаще всего проглатывают новогодние украшения. В силу своей игривости кошки больше собак склонны съедать новогодние украшения. Плюс ко всему у них особенное строение языка, которое не позволяет им выплюнуть дождик», – сообщил Сбитнев.

По словам врача, основными признаками наличия инородного тела в организме являются рвота и потеря аппетита. Животное становится малоактивным, отказывается от пищи и практически не ходит в туалет. Попав в пищеварительный тракт, украшение из фольги может привести к закупорке кишечника или травмировать его.

Если вы заметили, что ваш питомец проглотил украшение, нельзя самостоятельно извлекать его, поскольку это может привести к плачевным последствиям. «Ни в коем случае нельзя тянуть за ленту, поскольку нить может оказаться слишком длинной, перекрутиться, порезать пищевод, желудок или кишечник. В таких случаях нужно незамедлительно обращаться к специалистам», – отметил врач.

Ветеринар также подчеркнул, что предотвратить несчастный случай можно, но отучить кошку играть с блестящими украшениями практически невозможно: «Можно ограничить доступ питомца к ярким элементам декора в квартире, закрывать двери в комнаты или вовсе не использовать мишуру и дождики при украшении елки и дома».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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