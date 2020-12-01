В Екатеринбурге поймали извращенца – любителя демонстрировать в общественных местах гениталии (ФОТО)

В Екатеринбурге поймали местного жителя, злостно нарушавшего общественный порядок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вчера вечером в ОП № 13 УМВД по Екатеринбургу обратились родители двух несовершеннолетних девочек. По словам потерпевших, 20-летний мужчина показал им свой половой орган.

«Проживал на улице Альпинистов в областном центре, а задержан был за гнусный поступок на улице Дагестанской в микрорайоне Химмаш. В настоящее время сыщики уголовного розыска проверяют любителя демонстрировать в общественных местах свою «киюшку» на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Среднего Урала», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что задержанный работал слесарем-ремонтником и ранее не был судим, однако, возможно, причастен и к другим аналогичным преступлениям: «В связи с этим следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о других возможных фактах противоправных действий со стороны указанного гражданина, сообщить имеющуюся информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8(343) 297-71-61, 358-71-61».

Дело о совершении двух преступлений сексуального характера находится в производстве следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

Екатеринбург потерял почти миллиард рублей при корректировке бюджета-2020. / За неделю на нарушителей масочного режима выписали 224 протокола. / Жители Екатеринбурга жалуются на автохамов близ Объездной: «Через двойную сплошную – налево» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»