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Среда, 2 декабря 2020, 09:31 мск

Новости Екатеринбург

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Спикер думы Володин заболел коронавирусом

Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин заболел коронавирусом. Информацию подтвердил сам депутат. «В настоящее время я прохожу лечение, состояние хорошее, болезнь протекает в лёгкой форме. Некоторое время буду не на связи, так как необходимо быстро восстановиться, чтобы Дума могла выполнить все свои планы в текущем непростом году», – сообщил председатель ЕГД.

Отметим, что сейчас в гордуме идут бюджетные процессы – депутаты решают, какими будут расходы казны на следующий год.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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