У Куйвашева попросили денег на замену старых лифтов: они опасны для жизни людей

Если не сохранить объемы финансирования программы замены лифтов в жилых домах, 2000 из них к 2025 году будут остановлены и выведены из эксплуатации.

Депутат ЕГД Алексей Вихарев на своей странице в соцсети рассказал, что он и его коллеги обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой обратить внимание на эту проблему. «Дело в том, что из программы модернизации лифтов на следующий год Минфином было изъято 50 миллионов рублей. Без этих средств выполнить программу по замене лифтов в нужном объеме не получится. Сегодня 2 тысячи лифтов в наших подъездах изношены, проработали уже больше положенного срока в 25 лет и нуждаются в замене. Пользоваться такими лифтами опасно для жизни и здоровья. Для безопасности и комфорта горожан необходимо проводить замену 430 лифтов ежегодно, иначе в 2025 году они будут выведены из эксплуатации», – написал депутат.

Если это произойдет, то, по подсчетам Вихарева, 220 тысячам горожан придется подниматься в свои квартиры пешком, в том числе пожилым людям, беременным женщинам, родителям с колясками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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