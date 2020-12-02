Отец министра здравоохранения Мурашко госпитализирован в Екатеринбурге с коронавирусом

В Екатеринбурге госпитализирован Альберт Мурашко, отец главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. Мужчина, которому уже более 80 лет, находится в 40-й больнице, у него подтвержден коронавирус. Об этом «Новому Дню» стало известно из собственных источников. В больнице отказались раскрывать информацию о состоянии здоровья пациента, сославшись на медицинскую тайну.

Ранее коронавирусом переболела мама министра, сам Михаил Мурашко в октябре уходил на карантин из-за подтвержденного теста у одного из родственников, однако кто заболел, не сообщалось.

Министр здравоохранения РФ родился в Свердловске, закончил Уральский государственный медицинский институт, затем переехал в Республику Коми.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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