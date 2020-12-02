ДОМ.РФ займется заброшкой в Екатеринбурге по наводке Дацюка

Корпорация ДОМ.РФ, которую возглавляет Виталий Мутко, займется одним из заброшенных объектов в Екатеринбурге. Об этом «Новому Дню» рассказал заместитель генерального директора корпорации Денис Филиппов.

«С Екатеринбургом мы ведем активную работу по вовлечению федерального имущества [в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов]. Работа ведется большая, для нас Екатеринбург крайне привлекательный с этой точки зрения город. Мы один проект приобрели по арендному жилью, еще один или два рассматриваем. Один проект подсказал нам [хоккеист Павел] Дацюк – у него из окна виден заброшенный объект. Мы посмотрели, оказалось, что это федеральная собственность, мы ведем работу, чтобы вовлечь ее в оборот. Глазами неравнодушных жителей мы сможем поменять нашу жизнь», – сказал Филиппов.

О каком конкретно объекте идет речь, он уточнять не стал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

18 свердловских больниц начинают вакцинацию от коронавируса: главврачи определят круг прививаемых (СПИСОК). / Отец министра здравоохранения Мурашко госпитализирован в Екатеринбурге с коронавирусом. / Еще десять свердловчан умерли от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»