Свердловские власти решили бороться с «серым» рынком дров

За предприятиями, которые покупают у граждан талоны на заготовку древесины, будет установлен особый контроль. Для этого сейчас готовится пакет изменений в федеральное законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, тему заготовки гражданами древесины для собственных нужд сегодня обсудили на комитете по АПК и природопользованию. Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов рассказал депутатам, что за девять месяцев 2020 года было заключено 12 082 договора на заготовку 339,8 тысячи кубометров лесных насаждений на общую сумму 74,4 миллиона рублей.

«У нас более десяти тысяч человек ежегодно пользуются своим правом заготовки древесины для личных нужд. Это особенно актуально для населенных пунктов, где еще нет возможности подключить дом к газопроводу», – прокомментировал председатель комитета Сергей Никонов. Но, по мнению депутата, существует и проблема «серого рынка древесины».

«Сейчас готовится пакет изменений в федеральное законодательство, согласно которым будет организован особый контроль за предприятиями, которые приобретают у граждан талоны на заготовку древесины. Я уверен, что это не коснется тех жителей Свердловской области, которым действительно нужна древесина для личных нужд, но одновременно будет наведен порядок на рынке древесины в регионе», – отметил председатель комитета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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