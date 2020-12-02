УГМК продает старейший банк московским партнерам

Группа УГМК продает Московскому кредитному банку свое кредитное учреждение – банк «Кольцо Урала». Информацию подтвердили в пресс-службе горно-металлургического холдинга.

«За последние два года МКБ, один из крупнейших частных федеральных банков России, зарекомендовал себя как надежный партнер, обладающий достаточно высокой экспертизой в области банковских и финансовых услуг. Текущие инициативы и программы развития «Кольца Урала» направлены на повышение качества сервиса для клиентов банка, в том числе для предприятий группы УГМК и их сотрудников, в области как РКО, так и кредитования, в том числе с применением новейших банковских технологий. В результате планируемой сделки, переговоры по которой велись с начала 2020 года, мы ожидаем синергетический эффект, что безусловно должно сказаться на качестве и доступности финансовых услуг клиентам «Кольца Урала». В свою очередь, мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с «Кольцом Урала» и МКБ, как одним из важных партнеров группы», – прокомментировал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Первый зампред МКБ Михаил Полунин также подчеркнул, что сотрудничество с группой УГМК носит «стратегический долгосрочный характер».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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