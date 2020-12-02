62-летнего екатеринбуржца осудили за убийство сына подруги

В Екатеринбурге вынесли приговор убийце, зарезавшего молодого человека после продолжительной пьянки.

По версии следствия, весной этого года 62-летний мужчина выпивал с сыном своей сожительницы, после чего они поссорились и подрались. В итоге подсудимый ударил 39-летнего знакомого ножом в шею, от чего тот скончался на месте. Убийца перенес труп на веранду и лег спать, а утром, как обычно, отправился в магазин и рассказал матери жертвы об убийстве ее сына. В скорую и полицию, по словам преступника, позвонить не было возможности – нет телефона, а о произошедшем органам внутренних дел сообщил сторож СНТ, где все случилось.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что мотив преступления вполне понятный – конфликт на фоне пьянки. «От такого количества спиртного, которое употребили участники этой криминальной истории, запросто перед глазами могут предстать не только так называемая белочка, но и другие более страшные существа, на которых длительное время злоупотребляющие люди порой бросаются с топорами, ножами и иными орудиями с целью не подпустить их к себе или внутрь жилища. В садовом домике, где произошло событие с летальным исходом, сыщики обнаружили фунфырики из-под спирта, пустые бутылки из-под водки «Финская», «Финский лед», пивного напитка «Мистер Твистер» и другие», – добавил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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