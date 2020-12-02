В 2021 году в Екатеринбурге продолжится строительство шести школ

Администрация Екатеринбурга продолжит строительство школ в 2021 году. В проекте бюджета на эти цели заложено 1,898 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги пойдут на завершение реконструкции школы № 80 на Уралмаше и окончание стройки школы на 550 мест в микрорайоне Пионерском, нового корпуса школы № 167 на Эльмаше и пристроя к лицею № 173 на улице Народной Воли. Также в следующем году продолжится строительство образовательного центра на улице Ландау и новой школы в десятом планировочном квартале Академического района. На капитальный ремонт муниципальных школ в казне предусмотрено 752 миллиона рублей. Часть денег будет направлена на реконструкцию детских школ искусств.

Также в казне предусмотрены средства на строительство и разработку проектной документации детских садов – 391 миллион рублей. Новые дошкольные учреждения появятся в микрорайонах Солнечном и Академическом, на улицах Рассветной, Бебеля и Сыромолотова.

В целом на образование Екатеринбурга в 2021 году планируется потратить 26,1 миллиарда рублей, или 53% от общего объема казны. Из них 16,2 миллиарда рублей – трансферты из вышестоящих бюджетов. По словам начальника финансового департамента мэрии Анны Турунцевой, расходы на образование увеличиваются на 450 миллионов рублей по сравнению с 2020 годом. Предлагаемый проект бюджета сегодня утвердила профильная комиссия городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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