«Гул стоит и зарево», – на Северном Урале взорвался газопровод диаметром 1000 мм

Сегодня ночью взорвался подземный магистральный газопровод «Игрим – Серов – Нижний Тагил» диаметром 1000 мм. ЧП случилось в лесу, в 02:50 ночи, на территории Новолялинского городского округа.

Взрыв слышали и видели даже жители Серовского района. Вот что пишут пользователи паблика «Это Серов, детка» «ВКонтакте»: «Не спалось. Услышала, похоже, взрыв. Район объездной трассы. Гул стоит и зарево, кажется, газопровод в районе тетерьки хлопнул. Примерно в 2:35»; «Вообще капец. У нас в Морозково взрыв и гул слышно было. До сих пор зарево»; «В Лобве полпосёлка осветило зарево».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, ближайший населенный пункт – посёлок Красный Яр, до него 2 км. Пострадавших и опасности для населения и окружающей среды нет. Специалисты компании «Газпром трансгаз Югорск» отключили поврежденный участок газопровода, авария локализована, выгорает остаточный газ, процесс контролируют пожарные. На газоснабжение потребителей происшествие не повлияло. Лес не горит.

Новая Ляля, Елена Владимирова

Новая Ляля. Другие новости 03.12.20

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