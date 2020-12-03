Гаишники и приставы ловят должников на дорогах

В Свердловской области прошел очередной совместный рейд ГИБДД региона и управления ФССП области. Представители ведомств искали должников, которые вовремя не заплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения. Тем из автомобилистов, у которых находились задолженности, вручали требования о явке на прием к приставу-исполнителю и выписывали протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». В соответствии с этой статьей за неуплату штрафов от ГИБДД предусмотрено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере, административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

«За 11 месяцев в Свердловской области сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за неуплату штрафов привлечено свыше 8 тысяч граждан. В отношении 1,5 тысячи человек применена мера в виде административного ареста. Мера наказания в виде обязательных работ избрана в отношении 1,4 тысячи человек», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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