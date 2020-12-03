От коронавируса умер отец экс-главы горздрава

От коронавируса умер отец бывшего руководителя управления здравоохранения Екатеринбурга Александра Дорнбуша. Об этом сообщил сам экс-чиновник. «Сегодня утром в 1 ЦГБ от Covid-19 умер мой отец, Дорнбуш Александр Алексеевич, ему было 83 года. Спасибо коллективу медработников больницы, они сделали максимум из возможного, но поражение 80% легких шансов не оставило», – написал он в своем фейсбуке.

По словам бывшего руководителя горздрава Екатеринбурга, его отца лечили правильно, медикам даже удалось поднять сатурацию (насыщение крови кислородом) выше 80% и не допустить цитокинового шторма. «Появилась надежда на выздоровление, но последствие болезни его забрало. Очень больно. Берегите своих родных и близких. Цените всех медработников, кто спасает их в больницах», – добавил Дорнбуш.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

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