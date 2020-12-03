В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пришел в суд с наркотиками в шортах

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено дело мужчины 1990 года рождения, который принес в суд наркотики. На тот момент он был подсудимым по статье о повторном употреблении алкоголя за рулем.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утром 28 февраля этого года мужчина пришел в суд по своему делу по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Его признали виновным и дали год лишения свободы. После оглашения приговора его отправили в конвойное помещение и досмотрели. И в шортах, которые он надел, как пояснили в прокуратуре, для утепления, обнаружился пакетик с наркотиками. Его, как полагает следствие, мужчина купил около 9 утра того же дня у магазина продуктов на улице Токарей.

Теперь его будут судить по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», мужчине грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

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