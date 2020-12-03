Годовое содержание думы Екатеринбурга составит 175 миллионов рублей

Бюджетная комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила смету расходов на деятельность депутатов в 2021 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общие затраты на представительный орган власти составят 175 миллионов рублей – эта сумма остается неизменной в течение трех лет. Финансирование работы спикера Игоря Володина обойдется бюджету в 3,4 миллиона рублей, расходы на депутатов составят 29,7 миллиона. Аппарат городской думы «стоит» 142 млн, из них 125 млн – это оплата труда сотрудников аппарата и помощников депутатов. Все остальное – расходы на связь, обслуживание компьютеров, закупка необходимого оборудования и оплата коммунальных услуг. Освещение работы думы, а также обязательная публикация нормативных актов и решений в СМИ будет стоить порядка 5 миллионов рублей в год. Руководитель аппарата ЕГД Алексей Ситник отметил, что бюджет думы на 2021 год ничем принципиально не отличается от 2020 года, и является даже «более скромным».

На плановый период 2022 и 2023 годов финансирование городской думы предлагается немного увеличить – по 179,3 миллиона рублей в год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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