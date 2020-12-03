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Четверг, 3 декабря 2020, 11:13 мск

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Главный финансист мэрии: «Екатеринбург завершает 2020 год без долгов»

Бюджет Екатеринбурга не имеет кредитных долгов на конец 2020 года. Об этом сообщила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева на заседании бюджетной комиссии думы.

По словам чиновницы, в проекте бюджета на 2021 года закладываются непрограммные расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 768 тысячи рублей, из них 70 тысяч рублей по бюджетным кредитам и 698 тысяч рублей по коммерческим займам. В 2022 году на выплату процентов по долгам запланировано уже 27 миллионов рублей, а в 2023 году – 84 миллиона рублей.

«Мы закладываем в проекте привлечение кредитов, чтобы сбалансировать доходы и расходы бюджета. Но реально [в 2020 году] доходная часть обеспечила расходные обязательства, и мы заканчиваем работу без долгов. Надеюсь, так продолжим и дальше», – пояснила Анна Турунцева депутатам.

Отметим, что предельный объем муниципального долга в проекте бюджета-2021 предлагается установить на уровне 1,257 миллиарда рублей.

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